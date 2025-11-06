https://ria.ru/20251106/tanzaniya-2053150793.html
Путин поздравил президента Танзании с переизбранием
Путин поздравил президента Танзании с переизбранием - РИА Новости, 06.11.2025
Путин поздравил президента Танзании с переизбранием
Президент России Владимир Путин поздравил президента Танзании Самии Сулуху Хассан с переизбранием, отметив традиционно дружественный характер... РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Танзании Самии Сулуху Хассан с переизбранием, отметив традиционно дружественный характер российско-танзанийских отношений.
"Уважаемая госпожа Хассан, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность президента Объединённой Республики Танзании. Итоги состоявшихся выборов в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, активную поддержку населением проводимого Вами курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны и защиту её интересов на международной арене. Российско-танзанийские отношения традиционно носят дружественный характер", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин
отметил, что странами накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.
Президент России
выразил уверенность в обеспечении дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей, которые отвечают интересам народов России и Танзании
, и идут в русле упрочения безопасности и стабильности на Африканском континенте.
"Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия", - заключил президент.