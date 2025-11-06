Путин поздравил президента Танзании с переизбранием

"Уважаемая госпожа Хассан, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность президента Объединённой Республики Танзании. Итоги состоявшихся выборов в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, активную поддержку населением проводимого Вами курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны и защиту её интересов на международной арене. Российско-танзанийские отношения традиционно носят дружественный характер", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.