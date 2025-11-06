Рейтинг@Mail.ru
11:18 06.11.2025
Путин поздравил президента Танзании с переизбранием
Путин поздравил президента Танзании с переизбранием
россия, танзания, владимир путин
Россия, Танзания, Владимир Путин
Путин поздравил президента Танзании с переизбранием

Путин отметил отношения России и Танзании в поздравлении президенту Хассан

© Getty Images / NurPhoto/Daniel PierСамия Сулуху Хассан
Самия Сулуху Хассан - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / NurPhoto/Daniel Pier
Самия Сулуху Хассан. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Танзании Самии Сулуху Хассан с переизбранием, отметив традиционно дружественный характер российско-танзанийских отношений.
"Уважаемая госпожа Хассан, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность президента Объединённой Республики Танзании. Итоги состоявшихся выборов в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, активную поддержку населением проводимого Вами курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны и защиту её интересов на международной арене. Российско-танзанийские отношения традиционно носят дружественный характер", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что странами накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.
Президент России выразил уверенность в обеспечении дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей, которые отвечают интересам народов России и Танзании, и идут в русле упрочения безопасности и стабильности на Африканском континенте.
"Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия", - заключил президент.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Песков: ряд стран поздравили Путина с Днем народного единства
4 ноября, 19:07
 
РоссияТанзанияВладимир Путин
 
 
