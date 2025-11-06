Рейтинг@Mail.ru
СВР рассказала, какую роль сыграют СМИ в планируемой диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2025
12:01 06.11.2025
СВР рассказала, какую роль сыграют СМИ в планируемой диверсии на ЗАЭС
СВР рассказала, какую роль сыграют СМИ в планируемой диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2025
СВР рассказала, какую роль сыграют СМИ в планируемой диверсии на ЗАЭС
На Западе хотят осветить планируемую диверсию на ЗАЭС так, чтобы общественность "однозначно заняла сторону Киева" по вопросу определения виновного, сообщает... РИА Новости, 06.11.2025
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запорожская аэс, chatham house
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Запорожская АЭС, Chatham House
СВР рассказала, какую роль сыграют СМИ в планируемой диверсии на ЗАЭС

СВР: Запад хочет использовать СМИ для влияния на общество после диверсии на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На Западе хотят осветить планируемую диверсию на ЗАЭС так, чтобы общественность "однозначно заняла сторону Киева" по вопросу определения виновного, сообщает пресс-бюро СВР России.
По данным СВР, Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС, рассматривается вариант организации диверсии с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, причем "во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии".
Chatham House намерены заблаговременно подготовить аргументацию на случай "любого развития событий". Предусматривается обеспечить освещение ситуации в СМИ таким образом, чтобы западная общественность "однозначно заняла сторону Киева" по вопросу об определении виновного в случившемся", - следует из сообщения СВР России.
Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
СВР: Запад готов убивать своих граждан, чтобы оправдать разжигание войны
