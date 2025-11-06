Рейтинг@Mail.ru
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2025
11:57 06.11.2025
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2025
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
Жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС могут оказаться в зоне заражения в результате планируемой Украиной диверсии на ЗАЭС, сообщает пресс-бюро РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T11:57:00+03:00
2025-11-06T11:57:00+03:00
киев
евросоюз
россия
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
запорожская аэс
киев
россия
украина
киев, евросоюз, россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запорожская аэс
Киев, Евросоюз, Россия, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Запорожская АЭС
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС

СВР: в области заражения после планируемой диверсии на ЗАЭС будут и жители ЕС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС могут оказаться в зоне заражения в результате планируемой Украиной диверсии на ЗАЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По данным СВР, Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС, рассматривается вариант организации диверсии на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.
"Данные специально проведенного компьютерного моделирования показали, что с учетом розы ветров и движения воздушных масс в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы", - говорится в сообщении.
