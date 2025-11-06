https://ria.ru/20251106/svr-2053157102.html
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
Жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС могут оказаться в зоне заражения в результате планируемой Украиной диверсии на ЗАЭС, сообщает пресс-бюро РИА Новости, 06.11.2025
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
СВР: в области заражения после планируемой диверсии на ЗАЭС будут и жители ЕС