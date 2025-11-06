https://ria.ru/20251106/svr-2053156991.html
СВР: Запад готов убивать своих граждан, чтобы оправдать разжигание войны
Коллективный Запад готов убивать своих граждан с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать усилия по разжиганию войны, сообщает... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
россия
россия
в мире, россия
