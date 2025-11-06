Рейтинг@Mail.ru
СВР: Запад готов убивать своих граждан, чтобы оправдать разжигание войны
11:56 06.11.2025
СВР: Запад готов убивать своих граждан, чтобы оправдать разжигание войны
СВР: Запад готов убивать своих граждан, чтобы оправдать разжигание войны - РИА Новости, 06.11.2025
СВР: Запад готов убивать своих граждан, чтобы оправдать разжигание войны
Коллективный Запад готов убивать своих граждан с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать усилия по разжиганию войны, сообщает... РИА Новости, 06.11.2025
россия
в мире, россия
В мире, Россия
СВР: Запад готов убивать своих граждан, чтобы оправдать разжигание войны

СВР: Запад готов убивать граждан с целью оправдать разжигание войны

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад готов убивать своих граждан с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать усилия по разжиганию войны, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Коллективный Запад вновь готов обманывать и даже убивать украинцев и граждан западных государств с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать свою русофобскую политику и усилия по разжиганию войны", - говорится в сообщении.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление о нападении на Россию
Вчера, 07:27
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
