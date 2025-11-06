СВР: британская НПО уже просчитала последствия планируемой диверсии на ЗАЭС

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Запад рассматривает вариант с диверсией на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, британская НПО Chatham House уже просчитала последствия аварии, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.