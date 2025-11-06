https://ria.ru/20251106/svr-2053156833.html
СВР: британская НПО уже просчитала последствия планируемой диверсии на ЗАЭС
Запад рассматривает вариант с диверсией на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, британская НПО Chatham House уже просчитала последствия... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
запорожская аэс
россия
