СВР: британская НПО уже просчитала последствия планируемой диверсии на ЗАЭС
11:54 06.11.2025
СВР: британская НПО уже просчитала последствия планируемой диверсии на ЗАЭС
СВР: британская НПО уже просчитала последствия планируемой диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2025
СВР: британская НПО уже просчитала последствия планируемой диверсии на ЗАЭС
в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запорожская аэс
В мире, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Запорожская АЭС
СВР: британская НПО уже просчитала последствия планируемой диверсии на ЗАЭС

СВР: британская Chatham House уже просчитала урон планируемой диверсии на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Запад рассматривает вариант с диверсией на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, британская НПО Chatham House уже просчитала последствия аварии, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Запад.
"В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии", - говорится в сообщении.
СВР: Запад диверсией на ЗАЭС хочет склонить общественность на сторону Киева
Вчера, 11:46
 
