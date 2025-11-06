Уточняется, что, по поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе.

"В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малазийского авиарейса МН17 в 2014 году. В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов", - говорится в сообщении.