СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС
СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2025
СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС
Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Уточняется, что, по поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе.
"В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малазийского авиарейса МН17 в 2014 году. В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов", - говорится в сообщении.