Кадыров показал кадры эффективной работы БПЛА в зоне СВО

ГРОЗНЫЙ, 6 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Разман Кадыров в своем Telegram-канале показал результат эффективной работы аэроразведки на Харьковском направлении в зоне спецоперации.
"Харьковское направление. Группа операторов стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ успешно противостоит укрофашистам на территории своей ответственности... Аэроразведка при помощи БПЛА выявила вражеский укрепрайон, тщательно замаскированный в лесистой местности, и передвижения живой силы фашистов. Сразу же наши дроноводы произвели точные сбросы с БПЛА и нейтрализовали их", - написал Кадыров в описании к видео.
Он добавил, что к ликвидации укрепрайона подключили и артиллерию батальона, которая "накрыли всех сразу", оставив от блиндажей ВСУ "одни лишь щепки". Также, по информации Кадырова, точным ударом FPV-дрона был уничтожен транспорт "бандитов вместе с нацистами", на котором они пытались сбежать от дроноводов.
"Наши отважные воины не оставили им ни одного шанса на спасение. Это была славная охота", - отметил глава Чечни.