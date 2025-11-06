Рейтинг@Mail.ru
На Украине заставляют воевать калек, умственно отсталых и отказников
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 06.11.2025 (обновлено: 20:49 06.11.2025)
На Украине заставляют воевать калек, умственно отсталых и отказников
На Украине заставляют воевать калек, умственно отсталых и отказников - РИА Новости, 06.11.2025
На Украине заставляют воевать калек, умственно отсталых и отказников
Отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых набрали в 159-ю механизированную бригаду ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/krasnoarmeysk-2053128951.html
На Украине заставляют воевать калек, умственно отсталых и отказников

Калек, умственно отсталых и дезертиров набрали в 159-ю бригаду ВСУ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых набрали в 159-ю механизированную бригаду ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В бригаду скинули отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых, а командовать поставили ярого русофоба, АТОшника (участника так называемой антитеррористической операции - ред.) и бывшего руководителя аппарата государственной службы Николаевской областной государственной администрации полковника Демчука Александра Николаевича", - сказал собеседник агентства.
