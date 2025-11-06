МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых набрали в 159-ю механизированную бригаду ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В бригаду скинули отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых, а командовать поставили ярого русофоба, АТОшника (участника так называемой антитеррористической операции - ред.) и бывшего руководителя аппарата государственной службы Николаевской областной государственной администрации полковника Демчука Александра Николаевича", - сказал собеседник агентства.