https://ria.ru/20251106/svo-2053294159.html
На Украине заставляют воевать калек, умственно отсталых и отказников
На Украине заставляют воевать калек, умственно отсталых и отказников - РИА Новости, 06.11.2025
На Украине заставляют воевать калек, умственно отсталых и отказников
Отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых набрали в 159-ю механизированную бригаду ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:48:00+03:00
2025-11-06T20:48:00+03:00
2025-11-06T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019050288_0:46:807:500_1920x0_80_0_0_fd34ed59ccb1ef99fa0762ff3d3824f2.jpg
https://ria.ru/20251106/krasnoarmeysk-2053128951.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019050288_66:0:740:506_1920x0_80_0_0_ad393787ae1ce83e5a4b8941538555b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине заставляют воевать калек, умственно отсталых и отказников
Калек, умственно отсталых и дезертиров набрали в 159-ю бригаду ВСУ
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых набрали в 159-ю механизированную бригаду ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В бригаду скинули отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых, а командовать поставили ярого русофоба, АТОшника (участника так называемой антитеррористической операции - ред.) и бывшего руководителя аппарата государственной службы Николаевской областной государственной администрации полковника Демчука Александра Николаевича", - сказал собеседник агентства.