На Украине солдаты 159-й бригады отказываются воевать

По словам собеседника агентства, бригада состоит из "отказников", калек и умственно отсталых, а сам комбриг имеет две судимости за мошенничество и подлог, которые он совершил на госслужбе.

"Вся это свора, само собой, воевать желанием не горит и массово сдается в плен, а комбриг пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот. Он даже привлек свою малолетнюю дочь и с ее помощью побирается в интернетах и заставляет ее читать заготовленные тексты на камеру", - сказал он.