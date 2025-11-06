https://ria.ru/20251106/svo-2053293283.html
На Украине солдаты 159-й бригады отказываются воевать
На Украине солдаты 159-й бригады отказываются воевать - РИА Новости, 06.11.2025
На Украине солдаты 159-й бригады отказываются воевать
Военнослужащие 159-й бригады ВСУ отказываются воевать и массово сдаются в плен, а их командир пытается наладить дисциплину, вручая почетные грамоты, сообщили... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:40:00+03:00
2025-11-06T20:40:00+03:00
2025-11-06T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb32e9a3f8cca52da9781ecdd6121e15.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e8a57007200bc02d151a6a3020e7938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине солдаты 159-й бригады отказываются воевать
Солдаты 159-й бригады ВСУ отказываются воевать и массово сдаются в плен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 159-й бригады ВСУ отказываются воевать и массово сдаются в плен, а их командир пытается наладить дисциплину, вручая почетные грамоты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, бригада состоит из "отказников", калек и умственно отсталых, а сам комбриг имеет две судимости за мошенничество и подлог, которые он совершил на госслужбе.
"Вся это свора, само собой, воевать желанием не горит и массово сдается в плен, а комбриг пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот. Он даже привлек свою малолетнюю дочь и с ее помощью побирается в интернетах и заставляет ее читать заготовленные тексты на камеру", - сказал он.