На Украине солдаты 159-й бригады отказываются воевать - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 06.11.2025
На Украине солдаты 159-й бригады отказываются воевать
На Украине солдаты 159-й бригады отказываются воевать
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине солдаты 159-й бригады отказываются воевать

Солдаты 159-й бригады ВСУ отказываются воевать и массово сдаются в плен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 159-й бригады ВСУ отказываются воевать и массово сдаются в плен, а их командир пытается наладить дисциплину, вручая почетные грамоты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, бригада состоит из "отказников", калек и умственно отсталых, а сам комбриг имеет две судимости за мошенничество и подлог, которые он совершил на госслужбе.
"Вся это свора, само собой, воевать желанием не горит и массово сдается в плен, а комбриг пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот. Он даже привлек свою малолетнюю дочь и с ее помощью побирается в интернетах и заставляет ее читать заготовленные тексты на камеру", - сказал он.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
