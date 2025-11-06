https://ria.ru/20251106/svo-2053280353.html
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Горловку
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости, 06.11.2025
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Горловку
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на поселок в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:40:00+03:00
2025-11-06T19:40:00+03:00
2025-11-06T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
украина
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Горловку
Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета ВСУ на Горловку