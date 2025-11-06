Рейтинг@Mail.ru
Отряд группировки "Запад" освободил семь зданий в Купянске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 06.11.2025 (обновлено: 19:05 06.11.2025)
Отряд группировки "Запад" освободил семь зданий в Купянске
2025
Бойцы группировки «Запад» завершили зачистку комбикормового завода в Купянске

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Отряд группировки "Запад" освободил семь зданий, завершил зачистку комбикормового завода в Купянске, сообщил на обнародованном Минобороны РФ видео командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным "Ловец".
"Освободили семь зданий и завершили зачистку территории комбикормового завода", - сказал "Ловец".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
