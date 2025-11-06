Рейтинг@Mail.ru
Липецкие власти передали дроны и средства РЭБ военнослужащим в зоне СВО
15:47 06.11.2025
Липецкие власти передали дроны и средства РЭБ военнослужащим в зоне СВО
Липецкие власти передали дроны и средства РЭБ военнослужащим в зоне СВО
липецк, спецоперация
Надежные люди, Липецк, Спецоперация
© Фото : Владимир Сериков/Telegram
© Фото : Владимир Сериков/Telegram
ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Липецкие власти передали дроны и средства РЭБ военнослужащим в зоне СВО на сумму свыше 5,5 миллионов рублей, сообщил председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков.
"Передаю очередную крупную партию средств защиты для наших бойцов. В неё вошли дроны и РЭБы. Это то, о чём чаще всего просят сами военнослужащие. Из внебюджетных средств приобретено оборудование на сумму свыше 5,5 миллионов рублей. Это заявки волонтеров и бойцов с фронта", - написал Сериков в своём Telegram-канале.
Сериков заверил, что помощь будет доставлена в зону спецоперации в ближайшее время.
"Наша работа продолжается на ежедневной основе. Помощь защитникам Родины для меня на первом месте. Мы верим в вас, парни! Победа будет за нами!" - сказал Сериков.
Отправка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Орловская область передала на передовую СВО спецтехнику и лекарства
Вчера, 15:24
 
Надежные людиЛипецкСпецоперация
 
 
