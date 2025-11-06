ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Липецкие власти передали дроны и средства РЭБ военнослужащим в зоне СВО на сумму свыше 5,5 миллионов рублей, сообщил председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков.

"Передаю очередную крупную партию средств защиты для наших бойцов. В неё вошли дроны и РЭБы. Это то, о чём чаще всего просят сами военнослужащие. Из внебюджетных средств приобретено оборудование на сумму свыше 5,5 миллионов рублей. Это заявки волонтеров и бойцов с фронта", - написал Сериков в своём Telegram-канале.

Сериков заверил, что помощь будет доставлена в зону спецоперации в ближайшее время.