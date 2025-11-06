Рейтинг@Mail.ru
Орловская область передала на передовую СВО спецтехнику и лекарства - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:24 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/svo-2053201602.html
Орловская область передала на передовую СВО спецтехнику и лекарства
Орловская область передала на передовую СВО спецтехнику и лекарства - РИА Новости, 06.11.2025
Орловская область передала на передовую СВО спецтехнику и лекарства
Орловская область направила гуманитарный груз российским бойцам, выполняющим боевые задачи в Донецкой Народной Республике, в посылке – спецтехника, лекарства,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:24:00+03:00
2025-11-06T15:24:00+03:00
надежные люди
орловская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053199310_0:60:1000:623_1920x0_80_0_0_a6717586e595ed976be394e9a84859f1.jpg
https://ria.ru/20251105/svo-2052992511.html
орловская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053199310_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_d4033fc146ace499bbdbb6a9a4572ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, донецкая народная республика
Надежные люди, Орловская область, Донецкая Народная Республика
Орловская область передала на передовую СВО спецтехнику и лекарства

Орловская область направила гуманитарный груз российским бойцам в ДНР

© Фото : официальный сайт правительства Орловской областиОтправка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО
Отправка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : официальный сайт правительства Орловской области
Отправка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Орловская область направила гуманитарный груз российским бойцам, выполняющим боевые задачи в Донецкой Народной Республике, в посылке – спецтехника, лекарства, продукты и детские письма, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Большой гуманитарный груз из Орловской области отправили бойцам СВО, выполняющим боевые задачи в ДНР. В состав груза вошли спецтехника и медикаменты, теплые вещи и продукты питания, питьевая вода и многое другое. И, конечно же, трогательные письма от детей, адресованные бойцам на передовой. Общий вес посылки – 2,5 тонны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что посылка была сформирована группой волонтеров при взаимодействии с региональным департаментом информационно-аналитической работы. Помощь в погрузке оказали студенты Орловского техникума путей сообщения имени Лапочкина.
По данным властей, с начала специальной военной операции из Орловской области на передовую отправлено более 10 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Новгородские предприниматели доставили на СВО семь авто и пять мотоциклов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Новгородские предприниматели доставили на СВО автомобили и мотоциклы
5 ноября, 16:07
 
Надежные людиОрловская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала