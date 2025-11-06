Орловская область передала на передовую СВО спецтехнику и лекарства

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Орловская область направила гуманитарный груз российским бойцам, выполняющим боевые задачи в Донецкой Народной Республике, в посылке – спецтехника, лекарства, продукты и детские письма, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Большой гуманитарный груз из Орловской области отправили бойцам СВО, выполняющим боевые задачи в ДНР. В состав груза вошли спецтехника и медикаменты, теплые вещи и продукты питания, питьевая вода и многое другое. И, конечно же, трогательные письма от детей, адресованные бойцам на передовой. Общий вес посылки – 2,5 тонны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что посылка была сформирована группой волонтеров при взаимодействии с региональным департаментом информационно-аналитической работы. Помощь в погрузке оказали студенты Орловского техникума путей сообщения имени Лапочкина.