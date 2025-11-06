Украина получила от Латвии бронетранспортеры Patria

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Киев получил от Риги 21 финский бронетранспортер Patria, боевые машины поступят на вооружение украинских сил специальных операций, сообщил глава украинского минобороны Денис Шмыгаль.
"Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась сегодня в Риге на военной базе "Адажи"… Эти машины сразу станут на вооружение сил специальных операций", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, Латвия также передала Киеву 12 боевых разведывательных гусеничных машин CVR. Шмыгаль отметил, что в этом году Украина получила все обещанные Латвией 42 бронемашины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.