Украина получила от Латвии бронетранспортеры Patria
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 06.11.2025 (обновлено: 15:07 06.11.2025)
Украина получила от Латвии бронетранспортеры Patria
Украина получила от Латвии бронетранспортеры Patria

Шмыгаль: Латвия передала Украине 21 бронетранспортер

© Getty Images / picture alliance/Alexander WelscherБронетранспортеры Patria 6х6, переданные Латвией Украине. 6 ноября 2025
Бронетранспортеры Patria 6х6, переданные Латвией Украине. 6 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / picture alliance/Alexander Welscher
Бронетранспортеры Patria 6х6, переданные Латвией Украине. 6 ноября 2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Киев получил от Риги 21 финский бронетранспортер Patria, боевые машины поступят на вооружение украинских сил специальных операций, сообщил глава украинского минобороны Денис Шмыгаль.
В июле Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria 6х6 финского производства.
"Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась сегодня в Риге на военной базе "Адажи"… Эти машины сразу станут на вооружение сил специальных операций", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, Латвия также передала Киеву 12 боевых разведывательных гусеничных машин CVR. Шмыгаль отметил, что в этом году Украина получила все обещанные Латвией 42 бронемашины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
