В Брянской области объявили режим беспилотной опасности
Опасность удара БПЛА объявили на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2025
безопасность
брянская область
александр богомаз
специальная военная операция на украине
брянская область
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Специальная военная операция на Украине
Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области