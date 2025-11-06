Российские военные отразили три атаки ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы отразили три атаки, которые предприняли ВСУ в Харьковской области в попытках деблокировать окруженную группировку, сообщили в Минобороны РФ.

Также в сводке говорится, что была сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.