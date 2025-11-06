https://ria.ru/20251106/svo-2053171013.html
Российские военные отразили три атаки ВСУ в Харьковской области
Российские Вооружённые Силы отразили три атаки, которые предприняли ВСУ в Харьковской области в попытках деблокировать окруженную группировку, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2025
