ВСУ потеряли за сутки до 215 военнослужащих в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 06.11.2025
ВСУ потеряли за сутки до 215 военнослужащих в зоне группировки "Запад"
ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" потеряли за сутки до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" потеряли за сутки до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике в районах Новоплатоновки, Татьяновки, Шийковки и Петровки в Харьковской области, Яровой и Ямполя в ДНР.
