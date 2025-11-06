https://ria.ru/20251106/svo-2053170238.html
ВСУ потеряли за сутки до 215 военнослужащих в зоне группировки "Запад"
ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" потеряли за сутки до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2025
