МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" потеряли за сутки до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.