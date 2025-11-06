https://ria.ru/20251106/svo-2053167924.html
ВСУ потеряли более 220 военных районе Красноармейска и Димитрова
ВСУ потеряли более 220 военных районе Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 06.11.2025
ВСУ потеряли более 220 военных районе Красноармейска и Димитрова
В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
красноармейск
димитров
