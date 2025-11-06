Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 220 военных районе Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 06.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 06.11.2025
ВСУ потеряли более 220 военных районе Красноармейска и Димитрова
ВСУ потеряли более 220 военных районе Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 06.11.2025
ВСУ потеряли более 220 военных районе Красноармейска и Димитрова
В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2025
красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Димитров
ВСУ потеряли более 220 военных районе Красноармейска и Димитрова

МО РФ: ВСУ потеряли более 220 военных районе Красноармейска и Димитрова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортер Viking шведского производства", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Зеленский терроризирует украинцев, пишут СМИ
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Димитров
 
 
Заголовок открываемого материала