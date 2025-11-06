Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" уничтожила более 480 боевиков ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 06.11.2025 (обновлено: 15:05 06.11.2025)
Группировка "Центр" уничтожила более 480 боевиков ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила более 480 боевиков ВСУ - РИА Новости, 06.11.2025
Группировка "Центр" уничтожила более 480 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки свыше 480 военнослужащих ВСУ, в частности, только в боях за Красноармейск — более 220, сообщило РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красноармейск
Группировка "Центр" уничтожила более 480 боевиков ВСУ

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки свыше 480 военнослужащих ВСУ, в частности, только в боях за Красноармейск — более 220, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортер Viking шведского производства. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили свыше 480 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
