Группировка "Центр" уничтожила более 480 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки свыше 480 военнослужащих ВСУ, в частности, только в боях за Красноармейск — более 220, сообщило РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красноармейск
