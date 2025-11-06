https://ria.ru/20251106/svo-2053164813.html
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам... РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
