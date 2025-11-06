Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 06.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 06.11.2025 (обновлено: 12:22 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/svo-2053164813.html
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 06.11.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:21:00+03:00
2025-11-06T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
краматорск
безопасность
донецкая народная республика
северск
краматорск
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Дружковка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
