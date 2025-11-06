Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.