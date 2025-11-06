Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 45 украинских военнослужащих, боевую бронемашину и 2 артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что уничтожены до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.