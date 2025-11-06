Рейтинг@Mail.ru
ВС России за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 06.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 06.11.2025 (обновлено: 13:41 06.11.2025)
ВС России за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска
ВС России за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 06.11.2025
ВС России за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска
Российская группировка войск "Запад" за сутки уничтожила в районе Купянска в Харьковской области до 50 военнослужащих ВСУ и тяжелый механизированный мост,... РИА Новости, 06.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за сутки уничтожила в районе Купянска в Харьковской области до 50 военнослужащих ВСУ и тяжелый механизированный мост, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
Военнопленный: Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске
Вчера, 09:36
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
