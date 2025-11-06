https://ria.ru/20251106/svo-2053163772.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
