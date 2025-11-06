Власти Сингапура разрешили сечь розгами кибермошенников

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Власти Сингапура приняли закон, допускающий применение телесных наказаний за кибермошенничество, пишет местная газета Власти Сингапура приняли закон, допускающий применение телесных наказаний за кибермошенничество, пишет местная газета The Straits Times

Наказания за кибермошенничество ужесточили после того, как парламент Сингапура 4 ноября принял поправки в уголовное законодательство.

"Мошенники будут получать по меньшей мере шесть ударов розгами, в зависимости от степени тяжести преступления наказание может увеличиваться до 24 ударов", — пишет газета.

Сообщается, что подобным наказаниям будут подвергаться в том числе вербовщики, а также так называемые денежные мулы, предоставляющие свои банковские счета, сим-карты или учетные данные Singpass (система цифровой идентификации в Сингапуре, позволяющая жителям получать доступ к государственным сервисам, подтверждать личность, подписывать документы).

В ходе чтений законопроекта старший государственный министр внутренних дел Сингапура Сим Энн заявила, что кибермошенничество является наиболее распространенным видом преступлений в Сингапуре и составляет 60% всех зарегистрированных преступлений в стране.

По ее словам, с 2020-го по первую половину 2025 года в Сингапуре было зарегистрировано около 190 тысяч случаев мошенничества, а убытки от этого вида преступлений составили около 3,7 миллиарда долларов. По данным полиции, с июля по сентябрь из-за мошенничества было потеряно по меньшей мере 187,1 миллиона долларов.