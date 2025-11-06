Рейтинг@Mail.ru
19:11 06.11.2025 (обновлено: 20:29 06.11.2025)
Власти Сингапура разрешили сечь розгами кибермошенников
Власти Сингапура разрешили сечь розгами кибермошенников
в мире, сингапур (город)
В мире, Сингапур (город)
Власти Сингапура разрешили сечь розгами кибермошенников

В Сингапуре приняли закон, допускающий телесные наказания за кибермошенничество

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Сингапур. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Власти Сингапура приняли закон, допускающий применение телесных наказаний за кибермошенничество, пишет местная газета The Straits Times.
Наказания за кибермошенничество ужесточили после того, как парламент Сингапура 4 ноября принял поправки в уголовное законодательство.
Пользователь социальных сетей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
21 октября, 10:32
"Мошенники будут получать по меньшей мере шесть ударов розгами, в зависимости от степени тяжести преступления наказание может увеличиваться до 24 ударов", — пишет газета.
Сообщается, что подобным наказаниям будут подвергаться в том числе вербовщики, а также так называемые денежные мулы, предоставляющие свои банковские счета, сим-карты или учетные данные Singpass (система цифровой идентификации в Сингапуре, позволяющая жителям получать доступ к государственным сервисам, подтверждать личность, подписывать документы).
В ходе чтений законопроекта старший государственный министр внутренних дел Сингапура Сим Энн заявила, что кибермошенничество является наиболее распространенным видом преступлений в Сингапуре и составляет 60% всех зарегистрированных преступлений в стране.
По ее словам, с 2020-го по первую половину 2025 года в Сингапуре было зарегистрировано около 190 тысяч случаев мошенничества, а убытки от этого вида преступлений составили около 3,7 миллиарда долларов. По данным полиции, с июля по сентябрь из-за мошенничества было потеряно по меньшей мере 187,1 миллиона долларов.
Сообщается, что новые законы также предусматривают возможность наказания розгами и за другие формы мошенничества, в том числе за традиционное.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Юрист рассказала о ловушках кибермошенников в "черную пятницу"
1 ноября, 01:05
 
В миреСингапур (город)
 
 
Заголовок открываемого материала