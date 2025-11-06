Рейтинг@Mail.ru
На пензенского бизнесмена Фомина завели новое дело, сообщил источник - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 06.11.2025 (обновлено: 19:38 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/sud-2053268092.html
На пензенского бизнесмена Фомина завели новое дело, сообщил источник
На пензенского бизнесмена Фомина завели новое дело, сообщил источник - РИА Новости, 06.11.2025
На пензенского бизнесмена Фомина завели новое дело, сообщил источник
Пензенский бизнесмен Олег Фомин стал фигурантом ещё одного уголовного дела о мошенничестве, на этот раз - на сумму порядка 65 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:58:00+03:00
2025-11-06T19:38:00+03:00
происшествия
пенза
россия
китай
олег фомин
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg
https://ria.ru/20251101/gosduma-2052225862.html
https://ria.ru/20251106/grazhdanstvo-2053187598.html
пенза
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_345:0:1716:1028_1920x0_80_0_0_12bd45e91ed410b5e6fe9be421981562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пенза, россия, китай, олег фомин, следственный комитет россии (ск рф), пензенская городская дума
Происшествия, Пенза, Россия, Китай, Олег Фомин, Следственный комитет России (СК РФ), Пензенская городская дума
На пензенского бизнесмена Фомина завели новое дело, сообщил источник

Бизнесмен Фомин из Пензы стал фигурантом дела о мошенничестве на 65 млн рублей

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 6 ноя - РИА Новости. Пензенский бизнесмен Олег Фомин стал фигурантом ещё одного уголовного дела о мошенничестве, на этот раз - на сумму порядка 65 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Дело связано с банкротством ОАО "Волгоградский судостроительный завод". В 2017 году Фомин приобрел право требования кредитного долга к заводу. В результате продажи имущества судостроительного завода в пользу подконтрольного бизнесмену ООО "Авто Лизинг Поволжье" поступило не менее 65 миллионов рублей, часть из которых была потрачена на приобретение автобусов. Они в дальнейшем были переданы ООО "АЛП" в лизинг взаимозависимой организации ООО "Транспорт Пензы". А в документы внесены заведомо ложные сведения о заявленных к вычету сумм НДС", - объяснил собеседник агентства фабулу дела.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Госдуме попросили принять меры против новых схем мошенничества с жильем
1 ноября, 01:06
В среду было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), добавил источник.
По информации на сайте областного правительства, в день задержания 19 июня глава группы компаний "Дилижанс" Олег Фомин принимал участие во встрече представителей транспортной отрасли региона с делегацией из Китая в губернаторском доме в Пензе. Фомин наряду с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым представлял на мероприятии Пензенскую область.
В июне 2025 года пензенский бизнесмен Олег Фомин был задержан по другому уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей. А в июле возбуждено новое дело об афере на сумму свыше 161 миллиона рублей. В октябре Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста бывшему депутату гордумы Фомину до 19 декабря 2025 года.
Фомин являлся депутатом IV и V созывов Пензенской городской думы. В октябре 2022 года СК РФ сообщил, что в 2009 году возглавлявший совет директоров Саратовского авиационного завода, некогда одного из флагманов промышленности региона, Фомин вместе с гендиректором предприятия обвиняются в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве завода с выводом активов почти на 896 миллионов рублей. Однако позднее об этом деле, расследованием которого занималось Главное следственное управление СК РФ, не сообщалось.
Богиня правосудия - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Пензенской области четырех создателей этнической ОПГ лишили гражданства
Вчера, 14:09
 
ПроисшествияПензаРоссияКитайОлег ФоминСледственный комитет России (СК РФ)Пензенская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала