На пензенского бизнесмена Фомина завели новое дело, сообщил источник

САРАТОВ, 6 ноя - РИА Новости. Пензенский бизнесмен Олег Фомин стал фигурантом ещё одного уголовного дела о мошенничестве, на этот раз - на сумму порядка 65 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Дело связано с банкротством ОАО "Волгоградский судостроительный завод". В 2017 году Фомин приобрел право требования кредитного долга к заводу. В результате продажи имущества судостроительного завода в пользу подконтрольного бизнесмену ООО "Авто Лизинг Поволжье" поступило не менее 65 миллионов рублей, часть из которых была потрачена на приобретение автобусов. Они в дальнейшем были переданы ООО "АЛП" в лизинг взаимозависимой организации ООО "Транспорт Пензы". А в документы внесены заведомо ложные сведения о заявленных к вычету сумм НДС", - объяснил собеседник агентства фабулу дела.

В среду было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), добавил источник.

По информации на сайте областного правительства, в день задержания 19 июня глава группы компаний "Дилижанс" Олег Фомин принимал участие во встрече представителей транспортной отрасли региона с делегацией из Китая в губернаторском доме в Пензе. Фомин наряду с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым представлял на мероприятии Пензенскую область.

В июне 2025 года пензенский бизнесмен Олег Фомин был задержан по другому уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей. А в июле возбуждено новое дело об афере на сумму свыше 161 миллиона рублей. В октябре Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста бывшему депутату гордумы Фомину до 19 декабря 2025 года.