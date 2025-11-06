Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.

"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, а всего до 4 января 2026 года включительно", - сказал он.

Гончарова задержали в конце февраля текущего года. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, данное дело связано с делом бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.

По данным областного УФСБ России , Рачаловского задержали в середине февраля по подозрению в причастности к незаконному выделению более 155 миллионов рублей господдержки сельхозпредприятиям в тяжелом финансовом состоянии. Впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами, а деньги похищены.