https://ria.ru/20251106/sud-2053253633.html
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова - РИА Новости, 06.11.2025
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова
Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:10:00+03:00
2025-11-06T18:10:00+03:00
2025-11-06T18:10:00+03:00
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251106/prigovor-2053189545.html
https://ria.ru/20251105/mosgorsud-2052955298.html
ростовская область
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова до 4 января
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону
Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, а всего до 4 января 2026 года включительно", - сказал он.
Гончарова задержали в конце февраля текущего года. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, данное дело связано с делом бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.
По данным областного УФСБ России
, Рачаловского задержали в середине февраля по подозрению в причастности к незаконному выделению более 155 миллионов рублей господдержки сельхозпредприятиям в тяжелом финансовом состоянии. Впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами, а деньги похищены.
По информации источника агентства, именно Гончаров, будучи первым замгубернатора области, распорядился о выделении данных средств. Свою вину, по данным адвоката, Гончаров не признает.