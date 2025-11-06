Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова - РИА Новости, 06.11.2025
18:10 06.11.2025
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова - РИА Новости, 06.11.2025
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова
Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в... РИА Новости, 06.11.2025
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова

Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова до 4 января

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, а всего до 4 января 2026 года включительно", - сказал он.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-главе военного представительства Минобороны вынесли приговор
Вчера, 14:21
Гончарова задержали в конце февраля текущего года. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, данное дело связано с делом бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.
По данным областного УФСБ России, Рачаловского задержали в середине февраля по подозрению в причастности к незаконному выделению более 155 миллионов рублей господдержки сельхозпредприятиям в тяжелом финансовом состоянии. Впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами, а деньги похищены.
По информации источника агентства, именно Гончаров, будучи первым замгубернатора области, распорядился о выделении данных средств. Свою вину, по данным адвоката, Гончаров не признает.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Тамбовской области в СИЗО
5 ноября, 13:22
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
