В Москве будут заочно судить наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Наемника Швеции, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область в составе формирований ВСУ в 2025 году, заочно будут судить в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего подданного Королевства Швеция Карла Фредерика Кристофера Форсбека… Форсбек объявлен в розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу заочно", - говорится в сообщении.
С августа 2024 по январь 2025 в составе вооруженных формирований Украины он пересек государственную границу и вторгся в Курскую область. Там он оказал вооруженное сопротивление российской армии, занимавшейся деблокированием территорий региона в ходе проведения контртеррористической операции.
Форсбеку предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенная организованной группой), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные перевозка, ношение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой).