Рейтинг@Mail.ru
В Москве будут заочно судить наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/sud-2053252367.html
В Москве будут заочно судить наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ
В Москве будут заочно судить наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 06.11.2025
В Москве будут заочно судить наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ
Наемника Швеции, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область в составе формирований ВСУ в 2025 году, заочно будут судить в Москве, сообщает... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:04:00+03:00
2025-11-06T18:04:00+03:00
россия
швеция
курская область
вооруженные силы украины
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20251106/naemniki-2053093061.html
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053128597.html
россия
швеция
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швеция, курская область, вооруженные силы украины, москва
Россия, Швеция, Курская область, Вооруженные силы Украины, Москва
В Москве будут заочно судить наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ

Воевавшего за ВСУ наемника из Швеции заочно будут судить в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Наемника Швеции, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область в составе формирований ВСУ в 2025 году, заочно будут судить в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего подданного Королевства Швеция Карла Фредерика Кристофера Форсбека… Форсбек объявлен в розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу заочно", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Бывший военный ВСУ заявил, что наемники из США не умеют воевать
Вчера, 02:25
По версии следствия, не позднее 1 марта 2022 года Форсбек прибыл на Украину в пункт дислокации Интернационального легиона, где вступил в подразделение ВСУ.
С августа 2024 по январь 2025 в составе вооруженных формирований Украины он пересек государственную границу и вторгся в Курскую область. Там он оказал вооруженное сопротивление российской армии, занимавшейся деблокированием территорий региона в ходе проведения контртеррористической операции.
Форсбеку предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенная организованной группой), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные перевозка, ношение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой).
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Власти ЮАР сообщили о попытках вернуть уехавших на Украину наемников
Вчера, 09:35
 
РоссияШвецияКурская областьВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала