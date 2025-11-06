Рейтинг@Mail.ru
Колумбиец, воевавший за ВСУ, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 06.11.2025
Колумбиец, воевавший за ВСУ, получил 13 лет колонии
Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего против российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 06.11.2025
Колумбиец, воевавший за ВСУ, получил 13 лет колонии

Наемник из Колумбии, воевавший за ВСУ, получил 13 лет колонии строгого режима

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкАнте Александер
Анте Александер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего против российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Республики Колумбия Александера Анте. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд приговорил Анте к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, в ноябре 2023 года Анте прибыл на Украину, где вступил в ряды 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская сечь" в должности старшего стрелка-оператора, после чего принимал участие в вооруженном конфликте против Вооруженных сил России в ДНР до июля 2024 года.
Отмечается, что он ежемесячно получал около 2,8 тысячи долларов США.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКолумбия
 
 
