Колумбиец, воевавший за ВСУ, получил 13 лет колонии

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего против российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Республики Колумбия Александера Анте. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд приговорил Анте к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, в ноябре 2023 года Анте прибыл на Украину, где вступил в ряды 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская сечь" в должности старшего стрелка-оператора, после чего принимал участие в вооруженном конфликте против Вооруженных сил России в ДНР до июля 2024 года.
Отмечается, что он ежемесячно получал около 2,8 тысячи долларов США.