В Белоруссии каналы блогера Mellstroy признаны экстремистскими
06.11.2025
В Белоруссии каналы блогера Mellstroy признаны экстремистскими
Суд в Минске признал экстремистскими каналы блогера Андрея Бурима (он же – Mellstroy), призывавшего совершать противоправные действия, снимать это и размещать...
МИНСК, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Минске признал экстремистскими каналы блогера Андрея Бурима (он же – Mellstroy), призывавшего совершать противоправные действия, снимать это и размещать видео в интернете, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Белоруссии.
"В октябре на территории Беларуси
выявлены факты совершения хулиганств, нарушений общественного порядка и незаконных массовых мероприятий. Установлено: к организации правонарушений и преступлений причастен скрывающийся за рубежом гражданин Беларуси Бурим Андрей Александрович, известный как блогер Mellstroy. В интернете он призывал участвовать в конкурсах, совершая противоправные действия с последующим размещением видеоконтента в социальных сетях за вознаграждение", - сообщило МВД.
Как отметили в ведомстве, подобные провокации подпадают под действие закона "О противодействии экстремизму".
"По инициативе ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - прим.) МВД суд Центрального района Минска
4 ноября 2025 года признал каналы блогера на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами", - говорится в сообщении.
Бурим в феврале 2024 года был объявлен в розыск в России
, уголовную статью, по которой он привлекается к ответственности, МВД РФ не уточняло.
В июле 2021 года суд приговорил Бурима к шести месяцам исправительных работ после того, как он во время организованного им прямого эфира из апартаментов в "Москва-Сити" в прямом эфире ударил знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.