В Белоруссии каналы блогера Mellstroy признаны экстремистскими

МИНСК, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Минске признал экстремистскими каналы блогера Андрея Бурима (он же – Mellstroy), призывавшего совершать противоправные действия, снимать это и размещать видео в интернете, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Белоруссии.

В июле 2021 года суд приговорил Бурима к шести месяцам исправительных работ после того, как он во время организованного им прямого эфира из апартаментов в "Москва-Сити" в прямом эфире ударил знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.