Заседание суда по делу об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке в Московском городском суде

Суд взыскал с фигурантов дела об убийстве байкера семь миллионов рублей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд взыскал примерно 7 миллионов рублей с фигурантов уголовного дела об убийстве байкера в пользу его родителей, сообщил РИА Новости представитель семьи Денис Ковалев.

"Взыскали примерно 7 миллионов рублей в пользу потерпевших, мы заявляли другую сумму и не согласны с данным решением", - сказал собеседник агентства.

Ранее родители убитого заявили в суде иск к обвиняемым о компенсации морального вреда на общую сумму 100 миллионов рублей. Требования были обусловлены чувством невосполнимой утраты, а также силами, вложенными в сына.

Сегодня Мосгорсуд приговорил основного фигуранта Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, другие двое обвиняемых получили 12 и 8 лет.

Ещё двоим подсудимым назначили по 1 году 11 месяцев лишения свободы, но они были освобождены от наказания, так как отбыли его в СИЗО. Наконец, отец Шахина Аббасова был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. Таким образом, троих фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.

По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве . Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.

Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области . Шахину и его брату Шохрату было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.