16:40 06.11.2025 (обновлено: 16:49 06.11.2025)
В Омской области подрядчик осужден за хищение 2,7 миллиона рублей
В Омской области подрядчик осужден за хищение 2,7 миллиона рублей
В Омской области подрядчик осужден за хищение 2,7 миллиона рублей

В Омской области подрядчик осужден за хищение на строительстве парка

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ОМСК, 6 ноя - РИА Новости. Суд Омской области вынес приговор по факту хищения более 2,7 миллиона рублей при благоустройстве парка "Калач на Оми" в городе Калачинск, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Суд установил, что 43-летний руководитель компании "ЗавГор" являлся исполнителем по муниципальному контракту на сумму 92,5 миллиона рублей по благоустройству парка культуры и отдыха в городе Калачинск Омской области. С июля по декабрь 2021 года он предоставлял заказчику подложные акты о приемке выполненных работ и исполнительную документацию. При этом он включил в данные документы фактически невыполненные работы, а также работы, проведенные с использованием некачественных материалов. Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
"В результате Калачинскому району был причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиона рублей. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также суд лишил его права в течение одного года заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов, обязав возместить материальный ущерб в размере более 2,7 миллиона рублей", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Имущество предпринимателя общей стоимостью свыше 6,5 миллионов рублей арестовано. Ранее по инициативе прокуратуры Омской области суд взыскал с организации, осуществляющей контроль за благоустройством парка, более 290 тысяч рублей за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.
