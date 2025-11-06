В Омской области подрядчик осужден за хищение 2,7 миллиона рублей

"В результате Калачинскому району был причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиона рублей. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также суд лишил его права в течение одного года заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов, обязав возместить материальный ущерб в размере более 2,7 миллиона рублей", – сообщили в пресс-службе ведомства.