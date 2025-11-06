https://ria.ru/20251106/sud-2053224589.html
Родители убитого в Москве байкера намерены обжаловать приговор суда
2025-11-06T16:38:00+03:00
2025-11-06T16:38:00+03:00
2025-11-06T16:38:00+03:00
происшествия
москва
ростовская область
московский городской суд
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053208178_0:212:3030:1916_1920x0_80_0_0_d1eda8fa34612fd9c8eecbeb1b1786e5.jpg
происшествия, москва, ростовская область, московский городской суд, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Ростовская область, Московский городской суд, ГИБДД МВД РФ
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Родители убитого в Москве байкера из-за замечания о парковке недовольны приговором суда и будут его обжаловать, сообщил РИА Новости представитель семьи Денис Ковалев.
"Мы недовольны приговором суда и будем его обжаловать", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что все фигуранты должны понести наказание в виде лишения свободы.
Сегодня Мосгорсуд
приговорил основного фигуранта Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, другие двое обвиняемых получили 12 и 8 лет.
Ещё двоим подсудимым назначили по 1 году 11 месяцев лишения свободы, но они были освобождены от наказания, так как отбыли его в СИЗО. Наконец, отец Шахина Аббасова был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. Таким образом, троих фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве
. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области
. Шахину и его брату Шохрату было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД
, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.