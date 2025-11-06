Родители убитого в Москве байкера намерены обжаловать приговор суда

"Мы недовольны приговором суда и будем его обжаловать", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что все фигуранты должны понести наказание в виде лишения свободы.

Ещё двоим подсудимым назначили по 1 году 11 месяцев лишения свободы, но они были освобождены от наказания, так как отбыли его в СИЗО. Наконец, отец Шахина Аббасова был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. Таким образом, троих фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.