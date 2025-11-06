Суд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки

Заседание суда по делу об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке в Московском городском суде

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за замечания о парковке: двух в связи с отбытием наказания, ещё одного оправдали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Одного фигуранта суд оправдал в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, двум другим было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 11 месяцев. Это наказание они уже отбыли, находясь в СИЗО. Таким образом, суд постановил освободить их от назначенного наказания – и из-под стражи в зале суда.

Оправдан был отец основного фигуранта Шахина Аббасова, который получил 17 лет колонии строгого режима, как и требовал прокурор. Его брат Шохрат осужден на 12 лет, еще один подсудимый – на 8 лет.

По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве . Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.

Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области . Шахину и его брату Шохрату предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.