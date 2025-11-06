https://ria.ru/20251106/sud-2053204658.html
Суд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки
Суд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки - РИА Новости, 06.11.2025
Суд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки
Мосгорсуд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за замечания о парковке: двух в связи с отбытием наказания, ещё одного оправдали, передает... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:33:00+03:00
2025-11-06T15:33:00+03:00
2025-11-06T15:47:00+03:00
происшествия
москва
московский городской суд
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053208178_0:212:3030:1916_1920x0_80_0_0_d1eda8fa34612fd9c8eecbeb1b1786e5.jpg
https://ria.ru/20250912/roditeli-2041543644.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053208178_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_5d54d2f80aaf6bddc62fa932e774ba87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский городской суд, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Московский городской суд, ГИБДД МВД РФ
Суд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки
Мосгорсуд оправдал одного из фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за замечания о парковке: двух в связи с отбытием наказания, ещё одного оправдали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Одного фигуранта суд оправдал в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, двум другим было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 11 месяцев. Это наказание они уже отбыли, находясь в СИЗО. Таким образом, суд постановил освободить их от назначенного наказания – и из-под стражи в зале суда.
Оправдан был отец основного фигуранта Шахина Аббасова, который получил 17 лет колонии строгого режима, как и требовал прокурор. Его брат Шохрат осужден на 12 лет, еще один подсудимый – на 8 лет.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве
. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области
. Шахину и его брату Шохрату предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД
, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.