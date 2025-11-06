Рейтинг@Mail.ru
Суд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки
15:33 06.11.2025 (обновлено: 15:47 06.11.2025)
Суд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки
Суд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки
Мосгорсуд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за замечания о парковке: двух в связи с отбытием наказания, ещё одного оправдали, передает... РИА Новости, 06.11.2025
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Суд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд освободил троих фигурантов дела об убийстве байкера из-за замечания о парковке: двух в связи с отбытием наказания, ещё одного оправдали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Одного фигуранта суд оправдал в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, двум другим было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 11 месяцев. Это наказание они уже отбыли, находясь в СИЗО. Таким образом, суд постановил освободить их от назначенного наказания – и из-под стражи в зале суда.
Оправдан был отец основного фигуранта Шахина Аббасова, который получил 17 лет колонии строгого режима, как и требовал прокурор. Его брат Шохрат осужден на 12 лет, еще один подсудимый – на 8 лет.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Шахину и его брату Шохрату предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.
