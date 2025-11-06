https://ria.ru/20251106/sud-2053200705.html
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор - РИА Новости, 06.11.2025
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:19:00+03:00
2025-11-06T15:19:00+03:00
2025-11-06T19:49:00+03:00
происшествия
москва
ростовская область
московский городской суд
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053256877_400:184:1040:544_1920x0_80_0_0_54ccee17800a297701c82a7a4f30b453.jpg
https://ria.ru/20251106/rassledovanie-2053099832.html
https://ria.ru/20251105/sud-2053019735.html
москва
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053256877_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_12f209c4200daa860db3df7708304abe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ростовская область, московский городской суд, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Ростовская область, Московский городской суд, ГИБДД МВД РФ
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
Мосгорсуд дал обвиняемому в убийстве байкера из-за замечания 17 лет колонии
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Назначить обвиняемому Аббасову Шахину наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил решение судья.
Его брат Шохрат получил 12 лет, еще один подсудимый — восемь лет.
Троих фигурантов освободили из-под стражи: двоим из них суд назначил по году и 11 месяцев лишения свободы, но этот срок они уже отбыли в СИЗО. Третьего, отца Шахина Аббасова, оправдали, так как в его действиях не нашли состава преступления.
Обвинение просило приговорить Шахина Аббасова к 17 годам колонии, остальных — к срокам от девяти с половиной до 16 лет.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил, а после ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев умер.
Аббасов пытался скрыться, но его задержали в Ростовской области
. Шахину и его брату Шохрату предъявили обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу — в пособничестве в убийстве.
Кроме того, в августе прошлого года Люблинский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии инспектора ГИБДД
, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми.