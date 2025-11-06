Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор

Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве байкера Кирилла Ковалева, в Московском городском суде. 6 ноября 2025 года

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве байкера Кирилла Ковалева, в Московском городском суде. 6 ноября 2025 года

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

"Назначить обвиняемому Аббасову Шахину наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил решение судья.

Его брат Шохрат получил 12 лет, еще один подсудимый — восемь лет.

Троих фигурантов освободили из-под стражи: двоим из них суд назначил по году и 11 месяцев лишения свободы, но этот срок они уже отбыли в СИЗО. Третьего, отца Шахина Аббасова, оправдали, так как в его действиях не нашли состава преступления.

Обвинение просило приговорить Шахина Аббасова к 17 годам колонии, остальных — к срокам от девяти с половиной до 16 лет.

По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил, а после ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев умер.

Аббасов пытался скрыться, но его задержали в Ростовской области . Шахину и его брату Шохрату предъявили обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу — в пособничестве в убийстве.