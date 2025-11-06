Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
15:19 06.11.2025 (обновлено: 19:49 06.11.2025)
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
происшествия
москва
ростовская область
московский городской суд
гибдд мвд рф
РИА Новости
2025
Новости
происшествия, москва, ростовская область, московский городской суд, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Ростовская область, Московский городской суд, ГИБДД МВД РФ
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор

Мосгорсуд дал обвиняемому в убийстве байкера из-за замечания 17 лет колонии

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыШахин Аббасов, обвиняемый в убийстве байкера Кирилла Ковалева, в Московском городском суде. 6 ноября 2025 года
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве байкера Кирилла Ковалева, в Московском городском суде. 6 ноября 2025 года
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Назначить обвиняемому Аббасову Шахину наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил решение судья.
Ахмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, в зале Басманного суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Следствие продолжает работу по делу об убийстве Кириллова
Вчера, 04:20
Его брат Шохрат получил 12 лет, еще один подсудимый — восемь лет.
Троих фигурантов освободили из-под стражи: двоим из них суд назначил по году и 11 месяцев лишения свободы, но этот срок они уже отбыли в СИЗО. Третьего, отца Шахина Аббасова, оправдали, так как в его действиях не нашли состава преступления.
Обвинение просило приговорить Шахина Аббасова к 17 годам колонии, остальных — к срокам от девяти с половиной до 16 лет.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил, а после ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев умер.
Аббасов пытался скрыться, но его задержали в Ростовской области. Шахину и его брату Шохрату предъявили обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу — в пособничестве в убийстве.
Кроме того, в августе прошлого года Люблинский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми.
Игнат Кузин на заседании суда во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Подсудимый по делу об убийстве генерала Москалика признал вину
5 ноября, 17:21
 
ПроисшествияМоскваРостовская областьМосковский городской судГИБДД МВД РФ
 
 
