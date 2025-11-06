На Урале осквернившего Вечный огонь приговорили к обязательным работам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к обязательным работам юношу, прикурившего от Вечного огня в свердловском Среднеуральске, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что фигурант признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Приговор пока не вступил в законную силу.