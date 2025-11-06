Рейтинг@Mail.ru
На Урале осквернившего Вечный огонь приговорили к обязательным работам
14:47 06.11.2025
На Урале осквернившего Вечный огонь приговорили к обязательным работам
На Урале осквернившего Вечный огонь приговорили к обязательным работам
Суд приговорил к обязательным работам юношу, прикурившего от Вечного огня в свердловском Среднеуральске, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:47:00+03:00
2025-11-06T14:47:00+03:00
На Урале осквернившего Вечный огонь приговорили к обязательным работам

Прикурившего от Вечного огня в Среднеуральске приговорили к обязательным работам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к обязательным работам юношу, прикурившего от Вечного огня в свердловском Среднеуральске, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Согласно сообщению, 28 июня в Среднеуральске 19-летний уроженец Узбекистана Н. Мухторов, поднявшись на помост Мемориального комплекса, посвященного погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, при свидетелях прикурил сигарету от Вечного огня, тем самым оскорбив публично память защитников Отечества. В отношении него было заведено уголовное дело.
"Свердловский областной суд признал Н. Мухторова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма путем осквернения символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично). Мухторову назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Приговор пока не вступил в законную силу.
