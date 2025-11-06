Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.11.2025
14:17 06.11.2025
Суд рассмотрит дело о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону
Суд рассмотрит дело о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.11.2025
Суд рассмотрит дело о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону
Южный окружной военный суд 10 ноября приступит к слушанию дела в отношении двоих осужденных и одного подсудимого, которые, по версии следствия, готовили теракт... РИА Новости, 06.11.2025
происшествия, ростов-на-дону, украина, донецкая народная республика
Происшествия, Ростов-на-Дону, Украина, Донецкая Народная Республика
Суд рассмотрит дело о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону

Суд начнет слушать дело о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону 10 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд 10 ноября приступит к слушанию дела в отношении двоих осужденных и одного подсудимого, которые, по версии следствия, готовили теракт в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Первое заседание по делу в отношении Дмитрия Папенко, Владимира Макаренко и Григория Синченко, обвиняемых по статьям о приготовлении к теракту, назначено на 12.00 мск 10 ноября", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в июле 2024 года Папенко, находясь в камере СИЗО, предложил гражданам Украины Макаренко и Синченко совершить теракт в одном из следственных изоляторов Ростова-на-Дону. Они согласились. Теракт в СИЗО был запланирован на День народного единства 4 ноября. Его предотвратили силовики.
Как уточнили в суде, Папенко находился в СИЗО в качестве подсудимого по другому уголовному делу. Ему инкриминируют госизмену, прохождение обучения для террористической деятельности и подготовку к теракту. Синченко в марте текущего года был осужден на 26 лет за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР. Макаренко на прошлой неделе суд приговорил к 18 годам лишения свободы за участие в нацбате "Айдар*" (запрещенная в РФ организация).
* запрещенная в РФ организация
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Суд арестовал еще двух участниц женской ячейки террористической организации
16 октября, 13:39
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
