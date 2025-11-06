Суд рассмотрит дело о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд 10 ноября приступит к слушанию дела в отношении двоих осужденных и одного подсудимого, которые, по версии следствия, готовили теракт в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель суда.