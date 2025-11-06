В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ против российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Республики Колумбия Хосе Арона Медины Аранды. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд приговорил Аранду к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".
В суде было установлено, что в ноябре 2023 года Аранда прибыл на Украину через границу с Польшей, заключил контракт с 49-м отдельным штурмовым батальоном "Карпатская сечь" в должности гранатометчика и наводчика пулеметного отделения взвода огневой поддержки 3-й штурмовой роты, после чего принимал участие в боевых действиях против российской армии в ДНР до июля 2024 года.
За это он ежемесячно получал около 2,8 тысячи долларов.