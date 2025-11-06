Рейтинг@Mail.ru
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/sud-2053188023.html
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 06.11.2025
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ
Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ против российской армии, сообщает Генеральная... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:13:00+03:00
2025-11-06T14:13:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
россия
колумбия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053128597.html
донецкая народная республика
россия
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, колумбия, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Колумбия, Вооруженные силы Украины
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ

Суд в ДНР приговорил к 13 годам колонии воевавшего за ВСУ наемника из Колумбии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ против российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Республики Колумбия Хосе Арона Медины Аранды. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд приговорил Аранду к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".
В суде было установлено, что в ноябре 2023 года Аранда прибыл на Украину через границу с Польшей, заключил контракт с 49-м отдельным штурмовым батальоном "Карпатская сечь" в должности гранатометчика и наводчика пулеметного отделения взвода огневой поддержки 3-й штурмовой роты, после чего принимал участие в боевых действиях против российской армии в ДНР до июля 2024 года.
За это он ежемесячно получал около 2,8 тысячи долларов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Власти ЮАР сообщили о попытках вернуть уехавших на Украину наемников
Вчера, 09:35
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияКолумбияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала