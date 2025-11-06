Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывшая супруга экс-замминистра Тимура Иванова Светлана Захарова продала машину Chevrolet, которую просит конфисковать Генпрокуратура, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Автомобиль Chevrole t Suburban, 2015 года выпуска, был продан в 2024 году, но собственник не был зарегистрирован", - сказал ее представитель в суде.

Поскольку надлежащих документов представлено не было, суд не стал привлекать нового собственника к участию в деле.

По его словам, хотя автомобиль до сих пор числится за Захаровой , новый собственник пытается освободить его от обеспечительных мер.

Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Это дело пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.

При обыске у Иванова нашли 281,8 миллиона рублей, чуть более 360 тысяч долларов (32,7 миллиона рублей по действовавшему курсу), 191,5 тысячи евро (чуть более 19 миллионов рублей), 100 тысяч дирхамов ОАЭ (2,5 миллиона рублей), а также почти 2,5 миллиона рублей на счетах в Альфа-Банке , ВТБ и Сбербанке . Среди предметов, изъятых в ходе обыска, оказались, например, 170 ювелирных изделий и представляющих культурную ценность 30 картин, 10 книг, 26 единиц оружия и и более 40 часов.

Кроме того, сообщается в иске, Иванов приобрел 15 объектов недвижимости на 235,152 миллиона рублей. Это жилой дом площадью 344,8 квадратных метра и стоимостью 8,8 миллиона рублей в подмосковном поселке Архангельское ; жилое помещение на улице Поварской в Москве площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115,9 миллиона рублей. Есть среди покупок и земельные участки: например, два из них в Карелии (один площадью около пяти тысяч квадратных метров, второй - 1,5 тысячи), восемь участков в Одинцовском округе Подмосковья , участок в Красногорском округе, жилой дом в подмосковной деревне Раздоры площадью почти 800 квадратных метров за 31,9 миллиона рублей.

Также Иванову принадлежит автомобиль ЗИС 1949 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson.