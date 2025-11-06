Рейтинг@Mail.ru
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать - РИА Новости, 06.11.2025
14:09 06.11.2025
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать
Бывшая супруга экс-замминистра Тимура Иванова Светлана Захарова продала машину Chevrolet, которую просит конфисковать Генпрокуратура, передает корреспондент РИА РИА Новости, 06.11.2025
москва, оаэ, архангельское, вадим иванов, светлана захарова, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, альфа-банк, сбербанк россии, chevrolet
Москва, ОАЭ, Архангельское, Вадим Иванов, Светлана Захарова, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Альфа-банк, Сбербанк России, Chevrolet
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать

Генпрокуратура просит конфисковать машину, которую экс-супруга Иванова продала

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывшая супруга экс-замминистра Тимура Иванова Светлана Захарова продала машину Chevrolet, которую просит конфисковать Генпрокуратура, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Автомобиль Chevrolet Suburban, 2015 года выпуска, был продан в 2024 году, но собственник не был зарегистрирован", - сказал ее представитель в суде.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Коммунальщики предприняли пятую попытку взыскать долги с Тимура Иванова
31 октября, 02:02
Поскольку надлежащих документов представлено не было, суд не стал привлекать нового собственника к участию в деле.
По его словам, хотя автомобиль до сих пор числится за Захаровой, новый собственник пытается освободить его от обеспечительных мер.
Ответчиками по иску выступают Иванов, бывшая супруга Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Это дело пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
У экс-вице-губернатора Рязанской области конфисковали имущество и доходы
5 ноября, 19:00
При обыске у Иванова нашли 281,8 миллиона рублей, чуть более 360 тысяч долларов (32,7 миллиона рублей по действовавшему курсу), 191,5 тысячи евро (чуть более 19 миллионов рублей), 100 тысяч дирхамов ОАЭ (2,5 миллиона рублей), а также почти 2,5 миллиона рублей на счетах в Альфа-Банке, ВТБ и Сбербанке. Среди предметов, изъятых в ходе обыска, оказались, например, 170 ювелирных изделий и представляющих культурную ценность 30 картин, 10 книг, 26 единиц оружия и и более 40 часов.
Кроме того, сообщается в иске, Иванов приобрел 15 объектов недвижимости на 235,152 миллиона рублей. Это жилой дом площадью 344,8 квадратных метра и стоимостью 8,8 миллиона рублей в подмосковном поселке Архангельское; жилое помещение на улице Поварской в Москве площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115,9 миллиона рублей. Есть среди покупок и земельные участки: например, два из них в Карелии (один площадью около пяти тысяч квадратных метров, второй - 1,5 тысячи), восемь участков в Одинцовском округе Подмосковья, участок в Красногорском округе, жилой дом в подмосковной деревне Раздоры площадью почти 800 квадратных метров за 31,9 миллиона рублей.
Также Иванову принадлежит автомобиль ЗИС 1949 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson.
Среди найденных у него предметов роскоши есть восемь наименований ружей и пистолетов и 16 наименований мечей, шпаг, стилетов и ятаганов, указывается в иске. Часть имущества Иванов оформлял на своих родственников и доверенных людей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества Храновского
28 октября, 04:25
 
МоскваОАЭАрхангельскоеВадим ИвановСветлана ЗахароваТимур ИвановГенеральная прокуратура РФАльфа-банкСбербанк РоссииChevrolet
 
 
