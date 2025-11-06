Суд в Кузбассе приостановил работу канатной дороги из-за нарушений

КЕМЕРОВО, 6 ноя – РИА Новости. Таштагольский городской суд Кемеровской области приостановил работу канатной дороги на горнолыжном курорте "Шерегеш" на 90 суток из-за нарушений требований промышленной безопасности, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.
"Таштагольский городской суд Кемеровской области рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО "Канатные дороги Малка". Согласно материалам дела, главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора выявил нарушения требований промышленной безопасности на канатной дороге ППКД КТ-28-ПС, расположенной на горе Зеленая в пгт Шерегеш Таштагольского района. В судебном заседании представители Ростехнадзора ходатайствовали о приостановлении эксплуатации канатной дороги на срок 90 суток", – говорится в сообщении.
Уточняется, что представитель ООО "Канатные дороги Малка" признал факт нарушения частично.
"Суд установил наличие признаков административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Компания признана виновной и ей назначено административное наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации канатной дороги на 90 суток", – говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по обслуживанию и профилактике, не связанные с перевозкой пассажиров, продолжаются.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.