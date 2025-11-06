Суд в Кузбассе приостановил работу канатной дороги из-за нарушений

КЕМЕРОВО, 6 ноя – РИА Новости. Таштагольский городской суд Кемеровской области приостановил работу канатной дороги на горнолыжном курорте "Шерегеш" на 90 суток из-за нарушений требований промышленной безопасности, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.

Отмечается, что работы по обслуживанию и профилактике, не связанные с перевозкой пассажиров, продолжаются.