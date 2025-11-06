Рейтинг@Mail.ru
13:38 06.11.2025
Омской школьнице вынесли приговор за убийство новорожденного сына
Омской школьнице вынесли приговор за убийство новорожденного сына
Омский суд приговорил к полутора годам воспитательной колонии школьницу, убившую новорожденного сына, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 06.11.2025
ОМСК, 6 ноя - РИА Новости. Омский суд приговорил к полутора годам воспитательной колонии школьницу, убившую новорожденного сына, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным ведомства, преступление произошло днем 18 июля: 16-летняя девушка родила в хостеле на улице 5-я Путевая в Омске. У нее родился здоровый сын, но она не захотела брать на себя ответственность за ребенка и рассказывать о случившемся родителям. Она задушила его и положила в пакет, оставив в мусорном ведре в ванной комнате. Тело ребенка обнаружила сотрудница гостиницы во время уборки. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, девушка была в номере со взрослым мужчиной. Как выяснилось позже, он не был отцом ребенка.
"Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 16-летней местной жительницы. Она признана виновной по статье "убийство матерью новорожденного". Вину в совершении преступления она признала. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии", – сообщила прокуратура.
Также суд по ходатайству прокуратуры вынес частное постановление в адрес руководства школы, в котором обучалась девушка "в связи с ненадлежащей работой по профилактике правонарушений несовершеннолетних". Школьницу взяли под стражу в зале суда.
