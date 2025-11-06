Омской школьнице вынесли приговор за убийство новорожденного сына

"Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 16-летней местной жительницы. Она признана виновной по статье "убийство матерью новорожденного". Вину в совершении преступления она признала. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии", – сообщила прокуратура.