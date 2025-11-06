https://ria.ru/20251106/sud-2053181483.html
Суд закрыл рассмотрение меры пресечения директору клиники New Me
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы закрыл рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой, обвиняемой в торговле детьми, передает корреспондент РИА Новости
"Судебное заседание объявить закрытым", - огласила решение судья.
На этом настаивал следователь, поскольку в заседании будут оглашены личные данные Рубининой и данные о несовершеннолетних детях.
Рубининой предъявлено обвинение в торговле детьми по пунктам" а"," б" части 2 статьи 127.1 УК РФ
и грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Следствие просит избрать ей запрет определенных действий.
Рубинина пришла в суд с ребенком в коляске.