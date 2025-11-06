Суд закрыл рассмотрение меры пресечения директору клиники New Me

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы закрыл рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой, обвиняемой в торговле детьми, передает корреспондент РИА Новости

На этом настаивал следователь, поскольку в заседании будут оглашены личные данные Рубининой и данные о несовершеннолетних детях.