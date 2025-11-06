Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл рассмотрение меры пресечения директору клиники New Me
13:26 06.11.2025
Суд закрыл рассмотрение меры пресечения директору клиники New Me
Суд закрыл рассмотрение меры пресечения директору клиники New Me - РИА Новости, 06.11.2025
Суд закрыл рассмотрение меры пресечения директору клиники New Me
Тверской суд Москвы закрыл рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой,... РИА Новости, 06.11.2025
Суд закрыл рассмотрение меры пресечения директору клиники New Me

Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте директора клиники New Me Рубининой

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы закрыл рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой, обвиняемой в торговле детьми, передает корреспондент РИА Новости
"Судебное заседание объявить закрытым", - огласила решение судья.
На этом настаивал следователь, поскольку в заседании будут оглашены личные данные Рубининой и данные о несовершеннолетних детях.
Рубининой предъявлено обвинение в торговле детьми по пунктам" а"," б" части 2 статьи 127.1 УК РФ и грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Следствие просит избрать ей запрет определенных действий.
Рубинина пришла в суд с ребенком в коляске.
Правосудие. - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына
5 ноября, 16:09
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
