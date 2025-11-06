Жителя Белгородской области будут судить по делу о госизмене

БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Житель Белгородской области предстанет перед судом по обвинению в государственной измене и незаконном хранении взрывного устройства, по данным следствия, 58-летний мужчина собирал и передавал данные о российских военных объектах украинским спецслужбам, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

Как установило следствие, в мае 2023 года к обвиняемому через мессенджер обратился его родственник, сотрудник министерства обороны Украины. Он предложил белгородцу регулярно помогать спецслужбам сопредельного государства. По заданию украинских кураторов мужчина посещал приграничные населенные пункты Белгородской области . С помощью автомобильного видеорегистратора он снимал фортификационные сооружения Вооруженных сил РФ , а также места скопления и расположения военнослужащих. Собранную информацию он пересылал своему родственнику, который затем передавал видеозаписи украинским спецслужбам.

"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ 1966 г.р., уроженца Черкасской области Украины , обвиняемого в государственной измене и незаконном хранении взрывного устройства… Сведения, переданные фигурантом, были использованы противником для подрыва боеспособности группировки войск прикрытия государственной границы Российской Федерации во время вторжения на территорию Грайворонского городского округа", - говорится в сообщении.

Помимо этого, как уточнили в ведомстве, мужчина по заданию украинских спецслужб приобрел самодельную бомбу осколочно-фугасного действия. Устройство содержало поражающие элементы в виде саморезов, винтов и гаек, он незаконно хранил его на территории своего домовладения.

"Противоправная деятельность гражданина РФ была своевременно пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. В отношении фигуранта расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("государственная измена"), по п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("незаконное хранение, перевозка взрывных устройств"). Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд", - отметили в УФСБ, подчеркнув, что обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.