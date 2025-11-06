Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве рассмотрит иск о конфискации имущества Тимура Иванова - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/sud-2053158170.html
Суд в Москве рассмотрит иск о конфискации имущества Тимура Иванова
Суд в Москве рассмотрит иск о конфискации имущества Тимура Иванова - РИА Новости, 06.11.2025
Суд в Москве рассмотрит иск о конфискации имущества Тимура Иванова
Пресненский суд Москвы 26 ноября рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры РФ о конфискации имущества экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, его... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:01:00+03:00
2025-11-06T12:01:00+03:00
происшествия
москва
россия
оаэ
вадим иванов
тимур иванов
светлана захарова
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:168:1201:843_1920x0_80_0_0_e0966c09423e1173e73145a64e0b9b55.jpg
https://ria.ru/20251105/imuschestvo-2053043159.html
https://ria.ru/20251028/mosgorsud-2051075527.html
москва
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:150:1200:1050_1920x0_80_0_0_e59166670016b5f212af5ce78cce3063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, оаэ, вадим иванов, тимур иванов, светлана захарова, генеральная прокуратура рф, альфа-банк, сбербанк россии
Происшествия, Москва, Россия, ОАЭ, Вадим Иванов, Тимур Иванов, Светлана Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Альфа-банк, Сбербанк России
Суд в Москве рассмотрит иск о конфискации имущества Тимура Иванова

Суд рассмотрит иск о конфискации имущества Тимура Иванова 26 ноября

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Тимур Иванов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 26 ноября рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры РФ о конфискации имущества экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, его родственников и доверенных лиц, общей стоимостью более чем на 1,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить дело к слушанию по существу на 26 ноября", - решила судья.
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
У экс-вице-губернатора Рязанской области конфисковали имущество и доходы
5 ноября, 19:00
Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
При обыске у Иванова нашли 281,8 миллиона рублей, чуть более 360 тысяч долларов (32,7 миллиона рублей по действовавшему курсу), 191,5 тысячи евро (чуть более 19 миллионов рублей), 100 тысяч дирхамов ОАЭ (2,5 миллиона рублей), а также почти 2,5 миллиона рублей на счетах в Альфа-Банке, ВТБ и Сбербанке. Среди предметов, изъятых в ходе обыска, оказались, например, 170 ювелирных изделий и представляющих культурную ценность 30 картин, 10 книг, 26 единиц оружия и и более 40 часов.
Кроме того, сообщается в иске, Иванов приобрел 15 объектов недвижимости на 235,152 миллиона рублей. Это жилой дом площадью 344,8 квадратных метра и стоимостью 8,8 миллиона рублей в подмосковном поселке Архангельское; жилое помещение на улице Поварской в Москве площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115,9 миллиона рублей. Есть среди покупок и земельные участки: например, два из них в Карелии (один площадью около пяти тысяч квадратных метров, второй - 1,5 тысячи), восемь участков в Одинцовском округе Подмосковья, участок в Красногорском округе, жилой дом в подмосковной деревне Раздоры площадью почти 800 квадратных метров за 31,9 миллиона рублей.
Также Иванову принадлежит автомобиль ЗИС 1949 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson.
Среди найденных у него предметов роскоши есть восемь наименований ружей и пистолетов и 16 наименований мечей, шпаг, стилетов и ятаганов, указывается в иске. Часть имущества Иванов оформлял на своих родственников и доверенных людей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества Храновского
28 октября, 04:25
 
ПроисшествияМоскваРоссияОАЭВадим ИвановТимур ИвановСветлана ЗахароваГенеральная прокуратура РФАльфа-банкСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала