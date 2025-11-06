Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/sud-2053155224.html
Суд отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной
Суд отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной - РИА Новости, 06.11.2025
Суд отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной
Балашихинский суд Московской области в четвертый раз отложил рассмотрение уголовного дела об афере с квартирой Ларисы Долиной, так как в суд не доставили троих... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T11:47:00+03:00
2025-11-06T11:47:00+03:00
происшествия
москва
йошкар-ола
тольятти
лариса долина
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050854366_0:165:3071:1893_1920x0_80_0_0_51ba38ee5cdbdd7db3d31092d8045782.jpg
https://ria.ru/20251027/pugacheva-2050956840.html
https://realty.ria.ru/20251031/delo-2051811460.html
москва
йошкар-ола
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050854366_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_06bbbdfba8af49034bf3934ae5d84c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, йошкар-ола, тольятти, лариса долина, московский городской суд
Происшествия, Москва, Йошкар-Ола, Тольятти, Лариса Долина, Московский городской суд
Суд отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной

Суд в четвертый раз отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАЛАШИХА (Московская обл.), 6 ноя - РИА Новости. Балашихинский суд Московской области в четвертый раз отложил рассмотрение уголовного дела об афере с квартирой Ларисы Долиной, так как в суд не доставили троих фигурантов, а также не явились два адвоката, передает корреспондент РИА Новости.
"Отложить судебное заседание на 10 ноября в 11 часов", - сказал судья.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой
27 октября, 15:47
Сегодня, как и на предыдущее заседание, в суд доставили только Анжелу Цырульникову. До этого и вовсе в суде не было ни одного из обвиняемых.
Андрею Основе, Артуру Каменецкому, Анжеле Цырульниковой и Дмитрию Леонтьеву предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.
Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили Долину права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Сперва задержали Цырульникову, выполнявшую роль курьера. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Леонтьева и давал ему указания, на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвёртый фигурант. 20-летний житель Тольятти Основа, как сообщала прокуратура, оформил на свое имя банковскую карту, с нее он в Перми обналичил 2,7 миллиона рублей, которые затем перевел соучастникам.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Долина же подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, суд принял ее сторону. Покупательница Полина Лурье обжаловала решение, но Мосгорсуд признал его законным. В настоящее время по делу подана кассационная жалоба.
Спектакль С любимыми не расставайтесь в Театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Эксперты: дело о квартире Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичке
31 октября, 05:00
 
ПроисшествияМоскваЙошкар-ОлаТольяттиЛариса ДолинаМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала