https://ria.ru/20251106/sud-2053145315.html
Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери
Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери - РИА Новости, 06.11.2025
Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери
Суд приговорил жителя Калининградской области к 5 годам колонии за истязание 13-летней дочери, сообщила пресс-служба областного суда. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T10:55:00+03:00
2025-11-06T10:55:00+03:00
2025-11-06T10:55:00+03:00
происшествия
россия
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251105/chelyabinsk-2052999604.html
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининградская область
Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери
Жителя Калининградской области осудили на пять лет за истязание 13-летней дочери
КАЛИНИНГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининградской области к 5 годам колонии за истязание 13-летней дочери, сообщила пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в период с мая 2024 года по январь 2025 года ранее судимый А. систематически жестоко обращался со своей 13-летней дочерью. В процессе воспитания он применял к ней физическую силу в качестве наказания: избивал ремнем, пластмассовой вешалкой, деревянной палкой и электрическим шнуром, а в один из дней января 2025 года плоскогубцами срезал накладные ногти с рук девочки.
Действия подсудимого квалифицированы по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ
(истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего), части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
"Приговором Советского городского суда А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу несовершеннолетней потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 200 000 рублей", - говорится в Telegram-канале областного суда.