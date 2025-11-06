Рейтинг@Mail.ru
Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери - РИА Новости, 06.11.2025
10:55 06.11.2025
Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери
Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери - РИА Новости, 06.11.2025
Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери
Суд приговорил жителя Калининградской области к 5 годам колонии за истязание 13-летней дочери, сообщила пресс-служба областного суда. РИА Новости, 06.11.2025
происшествия, россия, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининградская область
Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери

Жителя Калининградской области осудили на пять лет за истязание 13-летней дочери

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининградской области к 5 годам колонии за истязание 13-летней дочери, сообщила пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в период с мая 2024 года по январь 2025 года ранее судимый А. систематически жестоко обращался со своей 13-летней дочерью. В процессе воспитания он применял к ней физическую силу в качестве наказания: избивал ремнем, пластмассовой вешалкой, деревянной палкой и электрическим шнуром, а в один из дней января 2025 года плоскогубцами срезал накладные ногти с рук девочки.
Действия подсудимого квалифицированы по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего), части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
"Приговором Советского городского суда А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу несовершеннолетней потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 200 000 рублей", - говорится в Telegram-канале областного суда.
