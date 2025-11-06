Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд отказался рассмотреть жалобу на арест коуча Тлиашиновой
06:32 06.11.2025
Верховный суд отказался рассмотреть жалобу на арест коуча Тлиашиновой
Верховный суд отказался рассмотреть жалобу на арест коуча Тлиашиновой
происшествия
россия
москва
оаэ
инна тлиашинова
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
оаэ
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, россия, москва, оаэ, инна тлиашинова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, ОАЭ, Инна Тлиашинова, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу адвоката бизнес-коуча Инны Тлиашиновой на её заочный арест по уголовному делу неуплату налогов и легализацию денег, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Отказано в передаче кассационной жалобы", - следует из данных.
В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.
Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бизнес-коуча в июне. Защита обжаловала решение в апелляционном, затем в кассационном суде.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Тлиашинова в феврале 2024 года вылетела из Москвы в ОАЭ. Сообщается, что обвиняемая в мае 2025 года объявлена в межгосударственный розыск.
ПроисшествияРоссияМоскваОАЭИнна ТлиашиноваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
