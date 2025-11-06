Верховный суд отказался рассмотреть жалобу на арест коуча Тлиашиновой

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу адвоката бизнес-коуча Инны Тлиашиновой на её заочный арест по уголовному делу неуплату налогов и легализацию денег, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.