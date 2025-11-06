Верховный суд отказался рассмотреть жалобу на арест коуча Тлиашиновой

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу адвоката бизнес-коуча Инны Тлиашиновой на её заочный арест по уголовному делу неуплату налогов и легализацию денег, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Отказано в передаче кассационной жалобы", - следует из данных.
Против блогера Лизы Миллер возбудили дело о неуплате налогов
31 октября, 17:29
В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.
Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бизнес-коуча в июне. Защита обжаловала решение в апелляционном, затем в кассационном суде.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Тлиашинова в феврале 2024 года вылетела из Москвы в ОАЭ. Сообщается, что обвиняемая в мае 2025 года объявлена в межгосударственный розыск.