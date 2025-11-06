Суд в Москве назвал публикации в Instagram* допустимыми доказательствами

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Посты в заблокированной в России социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) могут стать допустимыми и соответствующими требованиям законодательства доказательствами в суде, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.

"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности. Исходя из данной правовой позиции, доказательства, размещенные в данной социальной сети, являются допустимыми и соответствующими требованиям законодательства", - говорится в решении по апелляционному рассмотрению дела о защите чести и достоинства.