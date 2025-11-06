Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве назвал публикации в Instagram* допустимыми доказательствами - РИА Новости, 06.11.2025
03:38 06.11.2025
Суд в Москве назвал публикации в Instagram* допустимыми доказательствами
Суд в Москве назвал публикации в Instagram* допустимыми доказательствами
москва
россия
генеральная прокуратура рф
facebook
москва
россия
москва, россия, генеральная прокуратура рф, facebook
Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Facebook
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Посты в заблокированной в России социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) могут стать допустимыми и соответствующими требованиям законодательства доказательствами в суде, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Суд в Москве пришел к такому заключению при рассмотрении апелляционной жалобы по гражданскому делу о защите чести и достоинства.
Ответчик, проигравший суд, просил в апелляции отменить решение первой инстанции. Он настаивал, чтобы суд не учитывал порочащие истца сведения, поскольку они были распространены в заблокированной в РФ соцсети Instagram. Однако судебная коллегия отвергла этот довод, указав, что публикация материалов в соцсети "повлекла возможность неограниченной степени распространения порочащих истца сведений".
Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры в марте 2022 года признал компанию Meta экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram и Facebook.
"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности. Исходя из данной правовой позиции, доказательства, размещенные в данной социальной сети, являются допустимыми и соответствующими требованиям законодательства", - говорится в решении по апелляционному рассмотрению дела о защите чести и достоинства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
