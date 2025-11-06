Рейтинг@Mail.ru
Завершается строительство "Северного радиуса" в составе Ростовского ТК - РИА Новости, 06.11.2025
Ростовская область
Ростовская область
 
17:41 06.11.2025
Завершается строительство "Северного радиуса" в составе Ростовского ТК
Завершается строительство "Северного радиуса" в составе Ростовского ТК
Строительство "Северного радиуса" в составе Ростовского транспортного кольца планируется завершить в декабре 2025 года, сообщает правительство Ростовской...
ростовская область
ростовская область
россия
таганрог
марат хуснуллин
юрий слюсарь
ростовская область
россия
таганрог
ростовская область, россия, таганрог, марат хуснуллин, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Таганрог, Марат Хуснуллин, Юрий Слюсарь
Завершается строительство "Северного радиуса" в составе Ростовского ТК

На Дону завершается строительство "Северного радиуса"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Вид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Строительство "Северного радиуса" в составе Ростовского транспортного кольца планируется завершить в декабре 2025 года, сообщает правительство Ростовской области.
Выполнение инфраструктурных проектов обсуждалось на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Совещание прошло под руководством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. В мероприятии принял участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По информации правительства области, в регионе при поддержке федерального центра реализуется ряд инфраструктурных проектов.
"Так, в составе Ростовского транспортного кольца завершается строительство "Северного радиуса". Его строительная готовность достигает уже 98%, ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2025 года", - говорится в сообщении. На создание дорожного объекта направлено 2,5 миллиарда рублей.
"Ростовское транспортное кольцо – это по-настоящему важный и долгожданный объект, готовность которого обеспечит новые и такие актуальные сейчас логистические связи нашей области с регионами Приазовья, воссоединенными территориями. А главное - кольцевая дорога вокруг донской столицы избавит ее от транзитного транспорта, послужит толчком к развитию всей агломерации", - приводятся в сообщении слова Слюсаря.
По проекту "Региональная и местная дорожная сеть" и государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" для Ростовской области в этом году предусмотрено финансирование в объеме 10,5 миллиарда рублей. Все запланированные проектом и программой дорожные работы ведутся по графику.
При поддержке федерального бюджета в области также выполняют социальные проекты. В Таганроге в 2025 году начали реконструкцию городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которая предусматривает строительство нового многоэтажного лечебно-диагностического корпуса. Только в этом году на эти цели предусмотрено 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Общая стоимость объекта - 22 миллиарда рублей.
В Батайске приступили к строительству новой школы на 1340 учащихся. Стоимость объекта составляет 1,8 миллиарда рублей, завершение работ запланировано на 31 марта 2027 года. Строительная готовность - 20%.
По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство 170 общественных территорий в городах и селах Ростовской области направлено в этом году 2,6 миллиарда рублей.
Ростовская область, Россия, Таганрог, Марат Хуснуллин, Юрий Слюсарь
 
 
