22:23 06.11.2025
Трамп заявил о намерении продолжать борьбу с преступностью в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена продолжить бороться с преступностью в Нью-Йорке после победы демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра города.
"Если это преступники, мы хотим выдворить их. В идеале нам не пришлось бы этим заниматься, потому что он (Мамдани - ред.) сам выдворил бы преступников. Но, похоже, что нет, нам придется выдворять преступников", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме, отвечая на вопрос, продолжатся ли рейды иммиграционной службы США в Нью-Йорке.
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию
4 ноября, 03:02
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
