Одна из воюющих групп в Судане предложила прекращение огня, заявил Уиткофф
20:57 06.11.2025
Одна из воюющих групп в Судане предложила прекращение огня, заявил Уиткофф
Одна из воюющих групп в Судане предложила прекращение огня, заявил спецспосланник президента США Стив Уиткофф, не приводя подробности возможной сделки. РИА Новости, 06.11.2025
Одна из воюющих групп в Судане предложила прекращение огня, заявил Уиткофф

Специальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
МАЙАМИ, 6 ноя – РИА Новости. Одна из воюющих групп в Судане предложила прекращение огня, заявил спецспосланник президента США Стив Уиткофф, не приводя подробности возможной сделки.
"Сегодня мы увидели предложение о прекращении огня", - заявил Уиткофф в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Он отметил, что оно поступило от "одной из воюющих там группировок".
Ключевые стороны конфликта в Судане - мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР) и правительственные войска.
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Посол Судана призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства
В миреСуданСШАСтив УиткоффСоюз биатлонистов России (СБР)
 
 
